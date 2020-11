PROIETTI: ALBERTO ANGELA, “UMILTA’ E UMANITA’, UN GIGANTE CHE LASCIA UN VUOTO INCOLMABILE”

ROMA – “La notizia della scomparsa di Gigi Proietti mi ha particolarmente scosso. Viene a mancare un gigante del palcoscenico italiano che lascia un vuoto incolmabile. Quando ti trovavi davanti a lui, alla sua arte, alla sua persona, ti rendevi conto di essere davanti ad un fuoriclasse, ad un artista unico che sapeva coinvolgerti in modo totale in ogni tipo di rappresentazione. La sua arte non era mai ostentata ed era sempre in grado di mettere a proprio agio le persone con cui aveva a che fare”.

Così Alberto Angela rende omaggio sulle sue pagine social, Facebook e Twitter, a Gigi Proietti, scomparso nel giorno del suo ottantesimo compleanno, che è stato anche narratore/ospite in Ulisse – Il piacere della scoperta, su Rai1.

“Negli anni in cui abbiamo collaborato – racconta Alberto Angela – non ho avuto solo la fortuna di conoscere le sue doti professionali che tutti abbiamo avuto modo di apprezzare. Con la sua umiltà, la sua umanità e la sua semplicità, Gigi è stato uno degli uomini più veri, rispettosi ed umani che abbia mai incontrato. Mi stringo alla sua famiglia in questo triste momento e lo ringrazio per aver donato a me, ai miei programmi e a tutto il pubblico la sua arte, la sua visione della vita, condita sempre da quel sorriso indimenticabile che rimarrà impresso nei nostri cuori come un tatuaggio indelebile. Oggi se ne va uno dei nostri. Ciao Gigi”.

Download in PDF©