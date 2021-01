PROJECT CHIETI: REGIONE, “GIUNTA COMPATTA SU VOTO DI REVOCA PUBBLICA UTILITA'”

PESCARA – “In riferimento agli articoli pubblicati in questi giorni sulla Vostra testata in merito alla vicenda del project financing dell’ospedale di Chieti, si precisa che l’assessore Liris contrariamente a quanto riportato ha votato a favore della delibera, insieme a tutti gli altri componenti della giunta. Giunta che ha approvato la delibera proposta dall’assessore Nicoletta Verì senza riserve e senza perplessità di sorta. Solo l’assessore Emanuele Imprudente era assente per un concomitante impegno e aveva correttamente avvisato in anticipo il presidente Marsilio dell’impossibilità a partecipare, assicurando il numero legale avendo comunque preventivamente verificato la partecipazione degli altri assessori del suo partito”.

E’ quanto viene precisato in una nota della presidenza della Regione Abruzzo, a smentita di quanto scritto in un articolo di Abruzzoweb in cui si era riferito di un voto contrario alla delibera di revoca della pubblica utilità del project financing per il nuovo ospedale di Chieti, da parte dell’assessore al Bilancio e Personale, Guido Liris, di Fratelli d’Italia.

