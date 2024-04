PROJECT MANAGER PROGETTO SICURA L’AQUILA: AVVISO PER CREARE UN ELENCO DI ESPERTI PER L’INCARICO

L’AQUILA – Pubblicato nei giorni scorsi l’avviso finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse per la costituzione di un elenco di esperti per il conferimento dell’incarico di servizio come Project Manager del progetto SICURA promosso dalla Casa delle Tecnologie emergenti dell’Aquila. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è venerdì 19 aprile (entro le ore 24).

La CTE SICURA mira a offrire l’opportunità di accedere a tecnologie e specifici servizi per lo sviluppo di soluzioni innovative legate alla sicurezza e sostenibilità dell’ambiente, del costruito e delle città, al supporto alle Comunità Locali in ambiente digitale (Smart Communities), con particolare attenzione al tema della Cybersecurity. Le aziende, imprese innovative e start up, sbarcate in città a seguito della Call4Technologies lanciata nei mesi scorsi hanno la possibilità di avvalersi del “percorso di accelerazione”, che si articola, tra le altre cose, nella possibilità di utilizzare spazi attrezzati per ricerca e sviluppo all’interno del Tecnopolo d’Abruzzo, programmi mirati di Open innovation con CTE e industrie del territorio, formazione imprenditoriale specialistica e saranno accompagnate dai Project Manager selezionati nelle attività progettuali.

A ciò si aggiungono le competenze messe a disposizione dai partner di progetto: l’Università degli studi dell’Aquila e la sua rete di ricerca in ambito disaster resiliency, il Gran Sasso Science Institute sull’economia territoriale, il CUEIM relativamente alla divulgazione delle attività, il CNR – Istituto delle Tecnologie per le Costruzioni per quanto riguarda le tecnologie costruttive e il loro monitoraggio. La documentazione completa, debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata esclusivamente per posta certificata al seguente indirizzo [email protected].