PROJECT OSPEDALE CHIETI: FEBBO ‘MAI APPOGGIATO COOPSERVICE, CONTRARIO A PROPOSTA NOCIVELLI-MALTAURO’

CHIETI – “Non ho mai appoggiato progetti di Coopservice all’ospedale di Chieti. Sostengo un intervento sui soli due blocchi chiusi perché non sicuri sismicamente ma voglio sottolineare che non sono contro il project. Sono contrario alla proposta di Nocivelli – Maltauro per l’eccessivo costo, la insostenibilità e ‘la esternalizzazione di troppi servizi anche sanitari’ per le casse della Asl, oltre che per il fatto che è una opera che va al di là delle esigenze del territorio provinciale”.

Lo precisa il capogruppo di forza Italia in consiglio regionale, Mauro Febbo, in merito alla vicenda legata all’intervento da effettuare all’ospedale di Chieti dove due corpi sono stati chiusi perché staticamente e sismicamente insicuri.