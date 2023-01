PROLUGAMENTO ASSE ATTREZZATO DI PESCARA: SABATO CONFERENZA STAMPA DI D’ALFONSO SU MERITI DELL’OPERA

PESCARA – “I 15 milioni per il prolungamento dell’Asse Attrezzato avuti a seguito della delibera Cipe 25 del 2016 e i 14 milioni per gli espropri ‘risalenti e discussi'”

Questo il tema della conferenza stampa convocata per sabato 7 gennaio alle ore 11.30 in Via dei Marrucini 7-9 a Pescara, nei locali dell’Officina dal deputato Luciano D’Alfonso, del Partito democratico.

“Presenterò una cassetta degli attrezzi per non sperperare il denaro pubblico”, anticipa sibillino l’ex presidente della Regione Abruzzo.