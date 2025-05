“PROMEMORIA”: IL NUOVO LIBRO DI MAURO MASI “GUIDA ESSENZIALE PER LA MODERNITA'”

CHIETI – Un viaggio illuminante attraverso i temi cruciali della nostra epoca: internet e le sue contraddizioni, l’intelligenza artificiale, l’economia, le banche e molto altro.

Si intitola “Promemoria” il nuovo libro di Mauro Masi, presidente di Banca del Fucino, che sarà presentato giovedì 29 maggio alle ore 18 all’Auditorium Cianfarani del Museo archeologico nazionale “La Civitella” di Chieti.

Il libro, che come si legge nel sottotitolo è “un viaggio nella modernità, da Internet all’IA, e molto altro”, nasce dalla consolidata collaborazione dell’autore con il gruppo editoriale Class, per il quale ha curato per oltre tredici anni una rubrica settimanale per Milano Finanza e Italia Oggi. Come sottolinea Masi nella prefazione, il volume non ha pretese giornalistiche, ma mira a offrire al lettore dei veri e propri “punti nave” per navigare nell’oceano tumultuoso dell’informazione contemporanea, dove è sempre più difficile distinguere il vero dal falso, l’importante dal banale.

L’incontro, moderato dal direttore di Rete8 Carmine Perantuono, vedrà la partecipazione dell’autore e presidente di Banca del Fucino Mauro Masi, del presidente di Monte dei Paschi di Siena Nicola Maione, dello scrittore Luigi Bisignani, del direttore di Milano Finanza Roberto Sommella e del professore di IT Governance e Big data presso l’università degli studi G. D’Annunzio Antonio Teti.

“Promemoria” rappresenta un’immersione nelle dinamiche della tecnologia moderna e nel loro impatto sulla società, con uno sguardo curioso e lungimirante verso il futuro. Il testo affronta principalmente i temi della rete, i suoi protagonisti (da Elon Musk e Mark Zuckerberg in giù) e le sue contraddizioni tra privacy e fake news, ma non trascura argomenti diversi e altrettanto rilevanti che caratterizzano la nostra complessa attualità, come l’economia, le banche, la musica e lo sport. Il volume è diviso in due parti: la prima raccoglie i “Promemoria” pubblicati nell’ultimo biennio su Adnkronos, mentre la seconda include “Il Punto”, estensioni e approfondimenti degli argomenti trattati, apparsi nello stesso periodo su Italia Oggi. L’autore, citando Einstein, invita a non memorizzare ciò che si può comodamente trovare in un libro, come un “Promemoria” appunto.

“Questo volume – così Mauro Masi descrive il suo lavoro – è l’enfatizzazione, la messa in evidenza e la puntualizzazione di alcune tematiche che possono rappresentare un riferimento per questa travagliata navigazione verso una nuova modernità, prima segnata da internet e ora dall’intelligenza artificiale. È un percorso complesso, articolato, che può avere dei momenti di confusione, perché in un mondo in cui la comunicazione è totale e integrata abbiamo un eccesso di messaggi e in questo eccesso è difficile distinguere cosa è importante da cosa lo è di meno. L’obiettivo, la mia verità come autore, è dei punti di riferimento per questa navigazione”.

Un ringraziamento speciale va ai partner che hanno reso possibile l’iniziativa: Milano Finanza, Class Editori ed ESA Energie.

Mauro Masi, figura di spicco nel panorama italiano, vanta un curriculum professionale di altissimo livello: dopo 18 anni in Banca d’Italia, ha ricoperto ruoli chiave alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, incluso due volte Segretario Generale e Capo di Gabinetto del Vicepresidente del Consiglio. È stato Direttore Generale del Dipartimento Informazione ed Editoria, Commissario Straordinario della SIAE, Direttore Generale della Rai S.p.A., Amministratore Delegato e Presidente di Consap S.p.A., e Presidente di Banca del Fucino S.p.A. Da oltre un decennio è delegato italiano alla Proprietà intellettuale e membro del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio europeo dei brevetti di Monaco. Ha inoltre insegnato Diritto d’autore ed Economia delle imprese editoriali presso la Sapienza di Roma e l’università Vita e Salute di Milano, ed è autore di numerose pubblicazioni su temi economici, della comunicazione, di Internet e della tutela della proprietà intellettuale.