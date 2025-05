PROMOZIONE CAPO SEGRETERIA QUAGLIERI: AVS, “BILANCIO IN ROSSO? ASSESSORE HA SOLUZIONE, AMICO-REVIEW”

L’AQUILA – “Bilancio in rosso? L’assessore ha la soluzione! Siamo lieti di apprendere che, mentre la sanità abruzzese arranca tra tagli, carenze, disagi aumento delle tasse e rischio di perdita di posti di lavoro, l’assessore regionale al Bilancio Mario Quaglieri ha trovato una strategia innovativa per ‘riequilibrare’ i conti pubblici: premiare – economicamente – chi gli sta più vicino. Altro che spending review, qui siamo all’amico-review”.

Lo scrive, in una nota, Alleanza Verdi Sinistra – AVS Sulmona.

“La proposta di promozione per il capo (rectius responsabile) della sua segreteria che, notizie di stampa, passerebbe da uno stipendio di funzionario più un bonus di 500 euro mensili a uno stipendio dirigenziale da oltre 130.000 euro l’anno, ci pare una risposta quantomeno curiosa – per non dire provocatoria – al disastro finanziario che i cittadini stanno pagando con sacrifici sempre maggiori. Siamo curiosi di conoscere i meriti del dottor Pierpaolo D’Andrea al netto della evidente fiducia che l’assessore Quaglieri ripone in lui. Cosa dicono sulla questione le consigliere regionali elette in Valle Peligna? Faranno ancora voto di silenzio?”.

“Ci teniamo a ricordare – e a ricordarlo soprattutto a chi dovrebbe vigilare – che le esperienze svolte su incarichi fiduciari o ottenuti tramite selezioni dove siedono politici in commissione non costituiscono titoli validi per accedere ai concorsi pubblici. Temiamo, invece, che in più di un’occasione, anche sul nostro territorio, nei concorsi pubblici siano state ritenute valide – come requisiti di accesso – esperienze lavorative maturate come capi di gabinetto nelle segreterie dei sindaci oppure tramite incarichi ottenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 della L.R. 77/99. Un’impostazione che rischia di minare i principi di equità, trasparenza e imparzialità a cui la Pubblica Amministrazione deve ispirarsi.

“La pubblica amministrazione non è il bancomat dei partiti né il rifugio per i collaboratori dei politici di turno – sottolinea Avs -: è – o dovrebbe essere – un servizio a disposizione di tutte e tutti, non una vetrina per gratificare i fedelissimi in un gioco di potere che dimentica la cosa più importante ossia l’interesse pubblico. Ricordiamo a chi oggi amministra o governa, o aspiranti tali da Sulmona a L’Aquila, che le cariche elettive e gli incarichi di governo sono temporanei, pro-tempore, e che chi le ricopre dovrebbe agire con il senso del limite e della responsabilità. Quando invece si governa come se si fosse in una proprietà privata, il confine tra legittimità e opportunismo diventa pericolosamente sottile”.

“Noi continueremo a vigilare, a denunciare e a proporre un modello di amministrazione pubblica trasparente, equa e al servizio della cittadinanza, non delle clientele”, conclude la nota.