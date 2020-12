PROMOZIONE PRODOTTI ABRUZZESI, LA RANA: “PUBBLICATO BANDO”

L’AQUILA – “Sarà attivo fin al prossimo 8 gennaio l’avviso pubblico con il quale il Corecom Abruzzo intende acquisire la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici di comunicazione e informazione locale (TV, Radio, Giornali e Testate online) a diffondere format pubblicitari per incentivare e promuovere l’acquisto di prodotti abruzzesi”.

Ad annunciare la nuova misura che intende fornire un supporto alle attività danneggiate dall’emergenza Covid-19, è il presidente del Corecom regionale, Giuseppe La Rana. L’avviso pubblico nasce al fine di sostenere le imprese produttive e le attività commerciali operanti sul territorio regionale attraverso una campagna pubblicitaria istituzionale finalizzata ad incentivare e promuovere, attraverso gli organi di informazione locale, l’acquisto delle eccellenze della nostra regione.

“È un altro importante tassello – commenta La Rana – che si aggiunge alle misure messe in campo dal governo abruzzese per contrastare il difficile momento che stiamo vivendo. Le attività produttive, le realtà commerciali e gli organi di informazione locale sono anelli della stessa catena che – specie in questo momento – hanno bisogno di essere incoraggiati con azioni concrete.” L’avviso pubblico ha una dotazione finanziaria di circa 210 mila euro ed è destinato a TV, Radio, Giornali e Testate online, con sede nel territorio regionale”.

