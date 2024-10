“PROMOZIONI E SCATTI DI CARRIERA” ATER L’AQUILA: PRESIDENTE ISIDORI, “CHIESTA REVOCA PROVVEDIMENTI”

L’AQUILA – “Il Consiglio di amministrazione ha dato direttive al direttore da diverso tempo ed il direttore non ne ha tenuto conto. Apprendo con sgomento di questi provvedimenti che ho chiesto all’architetto D’Ercole con e-mail di revocare per motivi di legittimità e di merito ritenendolo responsabile per i danni cagionati all’ente”.

Prende le distanze e chiede la revoca degli atti, l’avvocato Isidoro Isidori, presidente dell’azienda territoriale per l’edilizia residenziale (Ater) della provincia dell’Aquila, in merito al caso delle promozioni e degli scatti di carriera decisi in questi giorni dal direttore dell’ente, Alfredo D’Ercole.

A denunciare il fatto è stato il consigliere regionale del PD, Pierpaolo Pietrucci, secondo il quale D’Ercole ha adottato i provvedimenti nonostante fosse in scadenza di mandato e nel dovere di ordinaria amministrazione in seguito al limite del 7 ottobre scattato alla luce della legge sullo spoil system.

In particolare, ha dichiarato Pietrucci: “In data 16 aprile ho fatto una richiesta di accesso agli atti presso l’Ater dell’Aquila alla cortese attenzione del direttore generale. Dalla lettura dei verbali del CdA era emerso che su alcuni dipendenti c’erano delle problematiche riguardanti le timbrature del cartellino. Rassicurato dal presidente dell’Ater, mi era stato detto che il direttore generale, Alfredo D’Ercole, in quanto referente del personale, era stato sollecitato più volte a prendere provvedimenti e verificare, in ogni caso, la veridicità di tali informazioni. A circa sei mesi dal mio accesso agli atti, e con la ‘scadenza’ dell’attuale direttore generale al 30 settembre, vengo a sapere che non solo non è stato fatto nulla ma che ci sarebbero addirittura ipotesi di provvedimenti di aumento degli stipendi o di avanzamenti di carriera, in un momento in cui il direttore generale starebbe per lasciare l’incarico e il CdA è prossimo al rinnovo”. (Qui il link)

A tal proposito, l’avvocato Isidori rimarca: “Prego l’architetto d’Ercole di revocare le delibere”.

Secondo quanto si è appreso, la Uil ha convocato una assemblea per contestare le decisioni del direttore dell’Ater.