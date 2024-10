REGIONE: PRONTE NOMINE PER ALTRI 2 DIPARTIMENTI, COSTANZI AL “SOCIALE”, MISANTONI A “INFRASTRUTTURE”

L’AQUILA – Si sta per chiudere in Regione Abruzzo il cerchio sulle nomine dei direttori dei dipartimenti, per quel che riguarda altre due caselle, e a questo punto manca solo il dipartimento Presidenza, oggetto di una riorganizzazione. Le nomine arriveranno in giunta nei prossimi giorni.

All’esito del bando, a capo del dipartimento “Lavoro e Sociale”, arriverà l’aquilano Paolo Costanzi, già direttore della Direzione attività amministrativa del Consiglio regionale e commissario dell’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell’Aquila. Prenderà il posto dell’attuale direttore, Renata Durante. Suo assessore di riferimento sarà l’aquilano Roberto Santangelo, che la la delega alle Politiche Sociali e alla Formazione Professionale, oltre che alla Istruzione, Ricerca e Università e ai Beni e Attività Culturali e di Spettacolo.

Per quel che riguarda la direzione del dipartimento “Infrastrutture e Trasporti” il prescelto, tranne sorprese dovrebbe essere, all’esito del bando, Giancarlo Misantoni, dirigente del Servizio Genio Civile L’Aquila, e ad interim dall’agosto 2023 anche del genio civile di Teramo, commissario regionale del Consorzio di Bonifica Nord Bacino Tronto, Tordino e

Vomano, molto stimato dall’assessore regionale ai Trasporti pubblici locali, Mobilità, Lavori pubblici, Difesa del suolo e Infrastrutture, Umberto D’Annuntis, di Fratelli d’Italia e teramano come Misantoni. Il dipartimento era vacante, ed Emidio Primavera, direttore dal 2019, è stato spostato a dirigente del servizio “Competitività agricoltura”, del dipartimento Agricoltura, con una delibera del 21 ottobre scorso. Da indiscrezioni risulta che lo storico grand commis di palazzo Silone sia entrato in conflitto con il presidente della Regione, Marco Marsilio di Fratelli d’Italia, per la gestione di alcuni dossier relativi alle infrastrutture.

Con queste due nomine si completa dunque il quadro dei vertici della burocrazia regionale.

Il 7 ottobre è stata nominata direttore del dipartimento “Sanità”, Emanuela Grimaldi, già direttore del dipartimento “Presidenza”, ex dirigente della Asl di Teramo, vincendo nel bando riservato solo a dirigenti interni, Ebron D’Aristotile, dirigente di lungo corso della Regione, vice direttore dello stesso dipartimento Sanità, responsabile del servizio Programmazione economico finanziaria, e di Camillo Odio, stimato dirigente del servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale, sempre al dipartimento Sanità.

Grimaldi ha raccolto il testimone, in una difficilissima situazione per la sanità abruzzese gravata da un pesante deficit, di Claudio D’Amario, ex direttore generale della Asl di Pescara, e della Prevenzione del Ministero della Salute nel drammatico momento della pandemia, che però ha però deciso di lasciare anzitempo l’incarico che ha detenuto in questi quattro anni, il 23 settembre, anche se il suo contratto scadeva a maggio 2026, e con l’autorizzazione a restare nella Pubblica Amministrazione fino all’età di 70 anni. Questo per il conflitto sulle strategie per far fronte al deficit, e per molti altri aspetti tecnici e di governance, che si è aperto tra D’Amario e in particolare con l’assessore alla Salute Nicoletta Verì e con lo stesso presidente Marsilio, e rimasta in giunta con la stessa delega come assessore esterno.

Ad essere stati confermati poi il direttore generale Antonio Sorgi, come pure Elena Sico a capo del dipartimento “Agricoltura” e Pierpaolo Pescara, al dipartimento “Ambiente e Territorio”, mentre a luglio al dipartimento “Risorse” è stato nominato direttore ex dirigente del bilancio del Comune dell’Aquila, Fabrizio Giannangeli, a riempire la casella rimasta vacante dopo che Fabrizio Bernardini, che è andato a Roma a ricoprire l’incarico di direttore generale dell’ufficio del commissario per la ricostruzione del sisma del Centro Italia, mantenendo comunque lo status di dirigente della Regione Abruzzo dove è stato capo dipartimento del Bilancio e del Personale.

Per quanto riguarda infine il dipartimento Presidenza, riformata nella sua articolazione, la direzione è ancora vacante, intanto è stato nominato capogabinetto Riccardo Solfanelli, nuova figura fiduciaria di Marsilio.