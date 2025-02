“PRONTI, PARTENZA, GIAPPONE”: CCIAA CHIETI-PESCARA IN MISSIONE

PESCARA – Una triplice missione, un unico viaggio quello che sta per compiere la delegazione composta da Camera di commercio Chieti Pescara con la sua Agenzia di sviluppo ed il dipartimento allo Sviluppo economico della Regione Abruzzo.

L’occasione – si legge in una nota – è fornita da Phenomena Japan, la veste estera del primo ed unico salone dell’imprenditoria femminile italiana dedicato a moda e design, e Foodex, la più grande fiera agroalimentare giapponese.

La prima, che si avvale della collaborazione di Assocamerestero – l’associazione delle Camere di commercio italiane all’estero e della Camera di commercio italiana in Giappone, si svolgerà il 6 ed il 7 marzo, in occasione del Mimosa Day e coinvolge 26 aziende; la seconda, prenderà il via l’11 marzo e vedrà protagoniste 23 imprese.

Nel mezzo, gli appuntamenti presso il Dipartimento per la promozione turistica in Giappone e la Federazione nazionale per l’associazione Unesco. Questi ultimi appuntamenti sono strategici per la valorizzazione della nostra regione nell’ambito della grande vetrina Expo Osaka 2025, tenuto conto dell’interesse da parte del popolo nipponico verso queste tipologia di destinazione (in Giappone c’è, infatti, la più grande community di viaggiatori Unesco nel mondo).

Ogni dettaglio di questa articolata missione sarà illustrato in una apposita conferenza stampa che si svolgerà sabato primo marzo, a partire dalle ore 11:30, in Camera di commercio a Pescara, presieduta dal presidente Gennaro Strever e dall’assessore regionale alle Attività produttive Tiziana Magnacca.