PRONTO SOCCORSO DI SULMONA: ARRIVANO RINFORZI CONTRO CARENZA DI PERSONALE

SULMONA – Un chirurgo ha svolto già alcuni turni di supporto, mentre altri tre medici arriveranno a metà febbraio. La direzione generale della Asl Avezzano Sulmona L’Aquila manda i rinforzi per il pronto soccorso dell’ospedale dell’Annunziata di Sulmona (L’Aquila).

Nei giorni scorsi la medicina d’accettazione e d’urgenza, operando con un solo medico per turno, ha dovuto fare i conti con il picco dell’influenza stagionale e con le proteste degli utenti per le ore di attesa. Dalla Asl hanno annunciato rinforzi per il mese prossimo, grazie al concorso che l’azienda sanitaria aveva bandito a dicembre 2023.

Nel frattempo un medico chirurgo dell’ospedale peligno è stato cooptato per alcuni turni di supporto nel pronto soccorso in affanno al fine di ridurre al minimo i disagi.