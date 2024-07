PRONTO SOCCORSO L’AQUILA: CISL, “CRITICITA’ E AGGRESSIONI A PERSONALE, GARANTIRE AMBIENTE SICURO”

L’AQUILA – “La delicata situazione del personale infermieristico del pronto soccorso – tema già ampiamente trattato in precedenti comunicati, visite ispettive e lettere inviate alla Direzione Strategica Aziendale – recentemente si è ulteriormente aggravata con il nuovo ordine della Direzione generale di trasferire i locali del triage, generando malcontento e confusione tra il personale e gli utenti. Questo cambiamento ha reso i locali inadeguati e ha aumentato i ritardi, suscitando vive proteste da parte dei cittadini e portando a una crescita delle aggressioni verso il personale infermieristico”.

Lo fa sapere in una nota la CISL FP in merito alle criticità del pronto soccorso dell’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila, chiedendo “interventi immediati per garantire sicurezza e dignità”.

“La gestione degli accessi e la sala d’attesa risultano inadeguate e non risolvono i problemi esistenti – si legge ancora nella nota – Il personale, già sovraccarico di lavoro, non può più essere sacrificato per decisioni di un Manager che sembra non aver mai verificato l’impatto reale delle modifiche apportate. Inoltre, a oltre due mesi dall’attivazione del nuovo locale, le recenti ondate di caldo hanno ulteriormente peggiorato le condizioni di lavoro per il personale e di attesa per gli utenti. Le promesse e i comunicati ufficiali non hanno risolto i problemi, che continuano a manifestarsi con evidenti carenze strutturali”.

Vincenzo Mennucci, segretario generale CISL FP Abruzzo Molise, aggiunge: “Le criticità del pronto soccorso richiedono un intervento urgente. Il personale infermieristico, già messo a dura prova, non può continuare a lavorare in queste condizioni precarie. È necessario garantire un ambiente di lavoro dignitoso e sicuro per tutti. La CISL FP chiede quindi un intervento immediato per risolvere queste problematiche e garantire condizioni di lavoro dignitose per il personale infermieristico, oltre a un servizio efficiente e sicuro per gli utenti”.