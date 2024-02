PRONTO SOCCORSO L’AQUILA: POSITIVO A COCAINA E CANNABIS AGGREDISCE PSICHIATRA E LE ROMPE IL FEMORE

L’AQUILA – Gravissima aggressione ieri al pronto soccorso dell’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila: un 35enne, L.E.F., si è scagliato con violenza contro P.F., di 60 anni, Medico Psichiatra presso il reparto di Psichiatria del San Salvatore ed anche Docente Universitaria presso il Dipartimento Discab dell’Università dell’Aquila.

La psichiatra ha riportato una grave frattura scomposta di femore, per la quale sarà sottoposta a intervento chirurgico presso il reparto di ortopedia e con una prognosi di 90 giorni. L’aggressore, dagli esami di accertamento, è risultato positivo a cocaina e cannabis ed è stato ricoverato nel reparto di Psichiatria, dove si è rivolto agli operatori sanitari con minacce ed offese.

MALAVOLTA, “OCCORRE PROTOCOLLO DI INTESA TRA SERVIZI SANITARI, FORZE DELL’ORDINE E MAGISTRATURA”

“Il paziente L.E.F., di anni 35, ha aggredito improvvisamente e senza alcun ragionevole motivo, la mia collega psichiatra, P.F., 60 anni, Medico Psichiatra presso il reparto di Psichiatria del San Salvatore ed anche Docente Universitaria presso il Dipartimento Discab dell’Università dell’Aquila. Tale aggressione avveniva nei locali del Pronto Soccorso e non quando il paziente era già ricoverato in reparto. La mia collega ha riportato una grave frattura scomposta di femore, per la quale sarà sottoposta a intervento chirurgico presso il reparto di ortopedia e con una prognosi di 90 giorni. Ci tengo a precisare che il paziente, sottoposto ad accertamenti, è risultato gravemente intossicato da sostanze stupefacenti, prevalentemente cocaina, ma anche cannabis. Tale comportamento aggressivo e violento era quindi, molto verosimilmente, da ricondurre all’abuso di sostanze psicoattive, come la cocaina e non ad un disturbo mentale in fase acuta.

Il L.E.F. , che è stato ricoverato “d’ufficio”, ovvero direttamente dal Pronto Soccorso presso il reparto di Psichiatria, ha continuato a inveire e minacciare pesantemente gli operatori sanitari. Ci riserviamo di denunciare le minacce per tutelare la nostra incolumità. Noi medici e operatori sanitari in generale, siamo sempre più esposti a gravi rischi di incolumità fisica durante i turni di lavoro. Ad esempio, chi si assume adesso la responsabilità della tutela degli operatori che lavorano nel reparto di psichiatria? Auspichiamo tutti con urgenza che possa essere avviato un protocollo d’intesa tra i vari servizi: sanitari, forze dell’ordine e la magistratura”, ha dichiarato in una nota Maurizio Malavolta, dirigente medico psichiatra.