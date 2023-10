PROPOSTA CISL PER PARTECIPAZIONE LAVORATORI A GESTIONE IMPRESE: OK DI SANTANGELO

L’AQUILA – “Con la mia firma sosterrò la proposta Cisl affinché venga portata in discussione e approvato il loro disegno di iniziativa che – in attuazione del dettato costituzionale – intende disciplinare la partecipazione gestionale, finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alle imprese.”

A dichiararlo è Roberto Santangelo, Presidente del Consiglio Comunale dell’Aquila e Vicepresidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo, in merito all’adesione al Manifesto del sindacato a sostegno di una legge per una governance d’impresa partecipata dai lavoratori.

“Secondo quanto espressamente indicato l’art.46 della Costituzione, la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende è un diritto, da concretizzarsi in conformità della legge e in armonia con le esigenze della produzione. Un principio cardine dei Padri Costituenti che non può essere più disatteso”.