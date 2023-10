PROROGA DEHORS: PADOVANO, “OTTIMA NOTIZIA PER ATTIVITA’ E AMMINISTRATORI”

PESCARA – “L’approvazione dell’emendamento, presentato dai senatori Gaetano Nastri, Andrea De Priamo e altri, è un’ottima notizia non solo per le imprese della ristorazione, che potranno promuovere uno sviluppo ordinato delle proprie attività commerciali, ma anche, e soprattutto, per le amministrazioni locali, che avranno l’opportunità di riqualificare al tempo stesso gli spazi urbani, valorizzandone il patrimonio architettonico, artistico e monumentale del Paese”.

Così il presidente della Fipe Confcommercio Pescara Riccardo Padovano in merito alla proroga dopo il voto in Senato della possibilità da parte degli esercizi pubblici di usufruire ancora fina al 31 dicembre del dehors, lo spazio all’aperto fornito di tavolini, caratteristico di bar e di ristoranti.

“La Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana Pubblici Esercizi di Pescara esprime il suo più vivo apprezzamento in relazione al voto favorevole del Senato dell’emendamento al ddl Concorrenza che prevede la proroga del regime semplificatorio per dehors e tavolini all’aperto al 31 dicembre 2024”.

“La federazione è al lavoro per favorire una nuova visione sui dehors: da occupazione del suolo pubblico a valorizzazione dello spazio pubblico. Un nuovo approccio che valorizzi il loro ruolo fondamentale di garanti di decoro urbano, presidi di sicurezza e attori che possono contribuire in modo determinante al contrasto dei fenomeni di abusivismo commerciale”, conclude Padovano.