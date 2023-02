PROROGA TRIBUNALI ABRUZZESI: FINA (PD), “CONDIVIDERE LA PROPOSTA PER LA RIAPERTURA DEFINITIVA”

AVEZZANO -“L’approvazione in Commissione Affari costituzionali e Bilancio del Senato, in seduta congiunta, della proroga per i tribunali abruzzesi è una buona notizia”: lo dichiara il senatore Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese. Gli uffici giudiziari in questione sono quelli di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto.

Fina prosegue: “Esprimo tutta la mia soddisfazione essendo tra coloro che hanno presentato un emendamento su questo tema. Garantisco altresì tutto il mio supplemento di impegno per arrivare ora ad una soluzione definitiva. È incardinato in Senato il mio Ddl per la riapertura definitiva dei tribunali: penso che tutti i parlamentari dovrebbero sostenere questa proposta. Ma pur di arrivare al risultato sono pronto a sostenere un Ddl concordato con tutte le forze politiche, dichiarandomi disponibile a riformulare il mio testo. È importante arrivare all’obiettivo, non certo la paternità politica”.