PROROGA TRIBUNALI MINORI ABRUZZESI, FEDELE: “OTTIMA NOTIZIA PER MARSICA E TUTTO L’ABRUZZO”

L’AQUILA – “Il voto favorevole delle Commissioni riunite Giustizia e Affari Costituzionali del Senato all’emendamento M5S, a prima firma Castaldi, che proroga l’attività dei tribunali di Sulmona, Avezzano, Vasto e Lanciano, è un’ottima notizia per la Marsica e per tutto l’Abruzzo. Voglio per questo ringraziare la Senatrice Gabriella Di Girolamo, il Senatore Gianluca Castaldi e l’Onorevole Carmela Grippa per aver saputo concretizzare il lavoro che abbiamo portato avanti a livello territoriale”.

Lo afferma il consigliere regionale M5S Giorgio Fedele.

“È dal 2012 che lottiamo contro una riforma scellerata, che ha dichiarato l’inutilità di questi tribunali senza conoscerne la loro efficacia ed efficienza. Quello ottenuto è un risultato molto importante, raggiunto con una ferma volontà che si è dimostrata più forte anche del parere negativo della Ministra della Giustizia Cartabia, superato grazie all’individuazione delle coperture economiche necessarie. Col lavoro portato avanti in questi anni, è stata ribadita, ancora una volta, l’importanza dei presidi di giustizia presenti nel nostro territorio, che devono essere salvaguardati con ogni mezzo. Dispiace che, anche di fronte a un’ottima notizia per l’intero territorio, ci siano ancora forze politiche nella maggioranza del Consiglio regionale che provano maldestramente ad attestarsi risultati che non appartengono loro. Continuano così a ricordare agli abruzzesi che la loro unica ragione di esistenza in vita non è il bene dei cittadini, ma la propaganda, anche a costo di mistificare la realtà. Adesso è fondamentale tenere la barra dritta fino all’approvazione in aula, per scongiurare definitivamente un rischio che non possiamo permetterci di correre”, dice Fedele.