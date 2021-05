PROROGHE, SISMA CENTRO ITALIA. PEZZOPANE-MORGONI: “EMENDAMENTI CREDITI IMPOSTA E MUTUI ENTI LOCALI”

ROMA – “Abbiamo presentato due emendamenti al decreto Proroghe per quelle zone dell’Italia centrale che ancora subiscono gli effetti devastanti dei terremoti”.

Lo dichiarano in una nota la deputata dem Stefania Pezzopane, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera e il deputato del Pd Mario Morgoni, componente della commissione Ambiente di Montecitorio, che spiegano: “Il primo è sui crediti d’imposta, una misura utile per la ripresa economica delle aziende colpite dal terremoto e per prorogare la sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi d’investimenti e del credito d’imposta per gli investimenti nelle Regioni del centro Italia colpite dal sisma”.

“Il secondo riguarda i mutui degli enti locali, e nello specifico per prorogare i termini concernenti i rendiconti e i bilanci degli enti locali, delle Regioni e delle Camere di commercio, per il riequilibrio finanziario degli enti locali e misure per gli enti locali della zona sisma centro Italia Abruzzo, Marche, Lazio, Umbria. Già in passato ci eravamo occupati di ottenere proroghe per le medesime misure e siamo convinti che ancora oggi siano più che valide le ragioni, supportate anche dal quadro peggiorativo causato dalla pandemia. Hanno sottoscritto gli emendamenti anche i colleghi del Gruppo del Pd, Alessia Morani e Walter Verini“.