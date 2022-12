PROSEGUE SCIOPERO GENERALE IN 11 REGIONI, UIL MANIFESTA A PESCARA, CISL SI DISSOCIA

ROMA – Sciopero generale oggi in 11 Regioni che colpirà tutti i settori, dai trasporti alla sanità alle banche.

Le Regioni interessate sono: Alto Adige, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana e Lazio.

In Abruzzo dopo lo sciopero di ieri della CGIL, oggi giornata di mobilitazione della UIL Abruzzo per dire no alla legge di Bilancio del Governo Meloni considerata “iniqua e non espansiva”

Bandiere, fischietti e slogan all’ingresso della Prefettura di Pescara per dire no alla legge di Bilancio del Governo Meloni. Per il sindacato “non si intravedono risposte e soluzioni per settori importanti dell’economia regionale, con ciò che questo comporta per lavoratori e pensionati”. Una delegazione ha incontrato il Prefetto al fine di consegnare nelle sue mani le preoccupazioni che hanno urlato i rappresentanti della UIL arrivati a Pescara da tutto Abruzzo.

“Per noi è una manovra non espansiva e iniqua che crea conflitti nel mondo del lavoro, mettendo l’uno contro l’altro- si legge nella nota della Uil Abruzzo – Sul mercato del lavoro diciamo no ai voucher, no alla precarietà. Per dare certezze nel futuro delle nuove generazioni, diciamo sì ai contratti di qualità, sì alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Sul fisco chiediamo che l’abbattimento del cuneo fiscale sia almeno di cinque punti, chiediamo un fisco equo che non colpisca sempre i soliti noti, lavoratrici e lavoratori dipendenti e pensionati. Diciamo no a una flat tax che premia alcuni e lascia tutto il peso fiscale sugli altri. Sulle pensioni, basta con interventi tampone – ieri 102 oggi 103 – perché di questo passo arriveremo comunque alla quota prevista dalla legge Fornero. Noi siamo per una riforma strutturale del sistema previdenziale che tenga presente soprattutto la necessità di costruire una pensione di garanzia per le giovani generazioni e che con 41 anni di contributi mandi in pensione la lavoratrici e i lavoratori senza se e senza ma”.

Alle ore 10, a Roma, in piazza della Madonna di Loreto, l’intervento conclusivo del segretario generale della Cgil Maurizio Landini.

Si prevedono forti disagi soprattutto per il trasporto pubblico locale.

La protesta è cominciata il 12 dicembre promossa da Cgil e Uil. Manifestazioni e scioperi promossi da Cgil e Uil organizzati a livello regionale “per cambiare una manovra sbagliata e contro il lavoro, per rivendicare una manovra più giusta per le persone e più utile per il Paese”.

I sindacati chiedono di aumentare i salari detassando gli aumenti dei contratti nazionali, portando la decontribuzione al 5% per i salari fino a 35.000 euro; di conferire tutele a tutte le forme di lavoro, assegnando ai Ccnl un valore generale, sancendo così anche un salario minimo e diritti normativi universali; di eliminare le forme di lavoro precario per un unico contratto di inserimento al lavoro con contenuto formativo; una riforma fiscale che rispetti il principio della progressività; la tassazione degli extraprofitti che generi risorse per un contributo straordinario di solidarietà;la rivalutazione delle pensioni; risorse per l’istruzione e la sanità; la cancellazione della legge Fornero con l’uscita flessibile dal lavoro a partire dai 62 anni, il riconoscimento della diversa gravosità dei lavori, la pensione di garanzia per i giovani e per chi ha carriere discontinue e “povere”, il riconoscimento del lavoro di cura, il riconoscimento delle differenze di genere, l’uscita con 41 anni di contributi.

“Grazie al buonsenso di Cisl, Ugl e dei loro iscritti. Non sostenendo uno sciopero immotivato e

ideologico contro il governo, non complicheranno la giornata a milioni di lavoratrici e lavoratori. Col dialogo si affrontano e risolvono i problemi, con lo scontro ideologico no”. E’ quanto afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini

La Cisl conferma infatti con il suo segretario generale la sua contrarietà allo sciopero: “In questa fase lo sciopero è sbagliato – dice Luigi Sbarra – perché, in una condizione di grande difficoltà delle famiglie, scarica costi economici sulle spalle dei lavoratori, e trasferisce tensioni e conflitti nei luoghi di lavoro e nelle aziende”. Il sindacato annuncia la sua mobilitazione con assemblee nei luoghi di lavoro, iniziative nei territori e oggi con una grande assemblea di delegati e pensionati, chiarisce Sbarra.

“Lo sciopero è sbagliato”, afferma il segretario generale .”Sulla manovra non si può dire, se non in malafede, che non c’è nulla di positivo. E quando si agita troppo lo sciopero – attacca – lo si trasforma in un rito che non produce risultati, ma scarica il peso sulle spalle dei lavoratori, e trasferisce il conflitto nelle aziende”. Non la pensa così il leader della Cgil, Maurizio Landini: ” Dopo lo sciopero con il Governo Draghi “sono avvenute due cose: c’è stata la tassazione degli extraprofitti e si avviò una riduzione del cuneo contributivo. Quindi furono primi risultati parziali”. Ora, aggiunge, “c’è una nuova legge finanziaria che in realtà va da un’altra parte”.