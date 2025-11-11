“PROSIT! POLU UTHAR”: SAPORI E MEMORIE CONTADINE D’ABRUZZO A POLLUTRI, LA PRESENTAZIONE

PESCARA – Una manifestazione enogastronomica che celebra i sapori e le memorie contadine dell’Abruzzo.
Domani, mercoledì 11 novembre, alle ore 11:30, nella Sala D’Ascanio del Palazzo del Consiglio regionale, a Pescara, è in programma la conferenza stampa di presentazione della 14esima edizione di “Prosit! Polu Uthar”, che si svolgerà a Pollutri (Chieti) il 15 novembre.
Parteciperanno il consigliere regionale Francesco Prospero, il sindaco di Pollutri Luigi Gizzarelli, il vicesindaco Antonio Di Martino e i componenti della Consulta giovanile.
