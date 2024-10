MONTEREALE- Il tratto di strada che da via Prati conduce alla strada provinciale 105 versante Cabbia è sconnesso da tempo e potrebbe essere causa di incidenti stradali. I residenti pertanto,invitano l’amministrazione comunale di Montereale (L’Aquila) a sistemarla in tempi rapidi a maggior ragione in vista della stagione invernale per evitare pericoli. Ignorate precedenti segnalazioni. (g.g.)