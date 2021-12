PROTESTE CONTRO SINDACO GIULIANOVA, LEGA ABRUZZO: “PIENA SOLIDARIETA’ A COSTANTINI”

GIULIANOVA – “Piena solidarietà al sindaco Jwan Costantini per quanto accaduto, nei giorni scorsi, a Giulianova. Rigoroso rispetto delle leggi e dialogo con gli organi preposti al fine di evitare che, di nuovo, ad un manipolo di 25 persone sia consentito di ingessare una città e di privare della libertà, fisica e di pensiero, un amministratore democraticamente eletto”.

Così, in una nota, il segretario regionale della Lega, l’onorevole Luigi D’Eramo, il senatore Alberto Bagnai e i deputati Giuseppe Bellachioma e Antonio Zennaro: “Il primo cittadino, com’è noto, è stato costretto a subire, insieme ai cittadini e ai commercianti giuliesi, manifestazioni pubbliche (autorizzate e non) che hanno visto di fatto paralizzata l’ordinaria quotidianità di una classe produttiva e dell’intera comunità. Tali manifestazioni non erano peraltro volte alla civile esternazione di un dissenso politico, ma sono consistite in una sequela ininterrotta di insulti, bestemmie e minacce”, spiegano.

Il riferimento è al corteo di circa un centinaio di persone che hanno protestato ieri sera a sostegno del “Campetto occupato”, area di proprietà della Asp2, su viale dello Splendore, sgomberata lo scorso novembre.

“Pare inoltre inverosimile che, a distanza di circa quindici giorni dallo sgombero di un’area abusivamente occupata, un’altra zona della città sia stata fatta propria dallo stesso gruppo, e con un atto di forza compiuto in una serata che vedeva il dispiegamento di sessanta uomini delle Forze dell’ Ordine”, aggiungono gli esponenti della Lega.

“Auspichiamo in breve tempo la risoluzione tempestiva di questa e di altre problematiche già manifestate alle Autorità competenti. Il clima che si è creato, a danno di un uomo delle Istituzioni, non è accettabile. Ci aspettiamo – concludono – che tutti i partiti prendano rapidamente una posizione chiara e netta. Non si può più tollerare che forze di Polizia vengano impiegate e presidio dell’abitazione del primo cittadino. Non vorremmo procedere nelle sedi parlamentari per poter ottenere la comprensione e la definitiva valutazione di quanto accaduto”.