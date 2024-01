PROTESTE TRATTORI: BOCCHINO (LEGA), “CON I NOSTRI AGRICOLTORI PER BATTAGLIA DI GIUSTIZIA E DIGNITA'”

VASTO – “In questi giorni di protesta, con i trattori che riempiono le piazze e le arterie principali di collegamento della regione, la mia solidarietà a tutti i nostri agricoltori, impegnati in una battaglia di giustizia e dignità contro le folli politiche europee che mettono a rischio un settore fondamentale per il nostro territorio”.

Lo scrive in una nota il consigliere regionale Sabrina Bocchino, ricandidata con la Lega alle elezioni regionali in programma a marzo in Abruzzo.

“Vessati da normative sconsiderate che minano il futuro di un comparto strategico, che mettono in pericolo i frutti delle nostre fertili terre già piegate dai danni del maltempo e della peronospora – aggiunge Bocchino – i nostri agricoltori hanno lanciato un grido di allarme che non può restare inascoltato. Le conseguenze di scelte scellerate possono compromettere importanti equilibri raggiunti con il duro lavoro e l’abnegazione di chi ha costruito negli anni l’immagine di una regione ricca di prodotti genuini, il vero oro della nostra terra”.

“Ho avuto più volte modo di confrontarmi con agricoltori e allevatori in queste settimane – ricorda Bocchino – e ho assicurato loro tutto il mio sostegno e quello della Lega, da sempre in prima linea per la tutela di filiere simbolo del Made in Italy. Difenderemo sempre i nostri agricoltori e il frutto del loro lavoro contro un mondo finto, sintetico”.