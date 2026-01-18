PROTEZIONE CIVILE ABRUZZO: QUOTIDIANO GIAPPONESE YOMIURI SHINBUN IN VISITA ALLE STRUTTURE OPERATIVE

L’AQUILA - Il quotidiano giapponese Yomiuri Shinbun (9 milioni di copie al giorno; il quotidiano a maggiore diffusione nel mondo) nella mattinata di domani, lunedì 19 gennaio, effettuerà una visita alle strutture operative dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile.

La delegazione di giornalisti e videomaker nipponici - si legge in una nota - è in missione in Abruzzo per conoscere i modelli di protezione civile, in vista di una grande revisione del sistema protezione civile che il Giappone sta portando a compimento.

Infatti, i giapponesi considerano il sistema di protezione civile italiano tra i più funzionali al mondo e tra questi hanno inserito quello della Regione Abruzzo considerata una delle regioni italiane più virtuose nel settore.

A ricevere la delegazione giapponese nel Centro Funzionale di Preturo, sarà il direttore dell’Agenzia di PC, Maurizio Scelli.

Con l’occasione, a scopo dimostrativo sarà allestito un mini campo munito di tende pneumatiche, arredi, cucina da campo, preparazione pasti, esercitazione di squadre cinofile per reperimento persone sotto le macerie.

All’evento saranno presenti anche il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, il commissario di Governo per la ricostruzione Guido Castelli, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.