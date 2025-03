PROTEZIONE CIVILE: CASINGHINI LASCIA L’ABRUZZO PER INCARICO NAZIONALE. TESTA, “CI MANCHERA'”

PESCARA – Il direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile Mauro Casinghini lascerà l’Abruzzo, il prossimo 15 marzo, per un nuovo incarico nel dipartimento nazionale di Protezione civile.

Casinghini, 55 anni, di Roma, era stato nominato dalla Giunta regionale ad agosto 2020. Laureato in Coordinamento delle attività di Protezione civile e successivamente in Rischio ambientale e Protezione civile, nel corso della carriera ha ricoperto numerosi incarichi e ha fatto parte del supporto al Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza epidemiologica da virus SARS-COV-2.

“Alta professionalità, impegno e presenza quotidiana hanno fatto di Mauro Casinghini uno straordinario direttore dell’agenzia di Protezione Civile regionale”, ha commentato il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, che questa mattina ha salutato Casinghini in Comune a Pescara.

“Casinghini mancherà alla nostra regione e all’Agenzia stessa che, sotto la sua guida, è salita ulteriormente di livello rappresentando un modello in tutta Italia. A lui vanno i miei ringraziamenti per l’eccellente lavoro svolto e le mie più vive congratulazioni per l’imminente prestigioso incarico”, conclude Testa.

Intanto, nei giorni scorsi, è stato pubblicato sul sito della Regione Abruzzo l’avviso di selezione per la nomina del nuovo direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile.