PROTEZIONE CIVILE: INAUGURAZIONE DEL CENTRO DI FORMAZIONE A PRETURO

L’AQUILA – “Un punto di riferimento fondamentale per la formazione e l’addestramento del personale impegnato nella gestione delle emergenze, con l’obiettivo di fornire competenze operative e strategiche per affrontare calamità naturali e situazioni di crisi con professionalità ed efficienza”.

Sarà inaugurato domani, sabato 15 marzo, alle ore 11, il nuovo Centro di Formazione per la Protezione Civile presso il polo logistico della Protezione Civile di Preturo all’Aquila.

Alla cerimonia prenderanno parte il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e il direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile per l’Abruzzo, Mauro Casinghini.

Nell’ambito dell’inaugurazione – viene anticipato in una nota della Regione -, si terrà una lezione riservata agli addetti alla ristorazione in ambito di Protezione Civile, con l’intervento dello chef stellato William Zonfa e del medico nutrizionista Davide Grassi.

Zonfa parlerà della cucina in emergenza, approfondendo il valore del cibo come strumento di conforto e ristoro per le persone colpite da eventi calamitosi.

Il nutrizionista Grassi si soffermerà invece sugli aspetti nutrizionali e sulla gestione degli allergeni, evidenziando l’importanza di un’alimentazione inclusiva e adatta alle esigenze delle diverse comunità.

“L’iniziativa segna l’ultimo atto di Casinghini alla guida della protezione civile abruzzese e rappresenta un passo significativo nel potenziamento delle capacità operative della Protezione Civile in Abruzzo, ponendo un’attenzione particolare alla gestione delle emergenze con un approccio innovativo e multidisciplinare”, conclude la nota.