PROTEZIONE CIVILE PESCARA: ELETTO NUOVO DIRETTIVO

PESCARA – Rinnovate le cariche del Gruppo comunale volontari di Protezione Civile di Pescara.

L’assemblea, che si è svolta ieri, è stata presieduta dall’assessore Massimiliano Pignoli, delegato alla Protezione Civile, e ha visto “una partecipazione attiva e sentita da parte dei volontari, segno tangibile del forte senso di appartenenza e dedizione che anima il gruppo”, dice proprio l’assessore.

Al termine delle operazioni di voto, sono stati eletti:

• Coordinatore: Cesare Di Giambattista

• Vice Coordinatore: Giuseppe Ridolfi

• Componenti del Direttivo: Raffaella Amore, Franco Fusilli, Annamaria Francavilla, Emanuela Ditella e Antonio Di Loreto.

L’assessore Pignoli, in una nota, esprime “soddisfazione per l’esito dell’assemblea”, durante la quale ha voluto ringraziare tutti i volontari per l’impegno costante. ”

La Protezione Civile è una risorsa fondamentale non solo nella gestione delle emergenze, ma anche nella quotidianità, al fianco delle persone più fragili e di chi ha bisogno di un supporto concreto. È un punto di riferimento per la comunità e rappresenta uno straordinario esempio di solidarietà e spirito di servizio. Il volontariato che anima i nostri operatori è la testimonianza più autentica di cosa significhi prendersi cura della propria città e dei propri concittadini, per cui non posso che ringraziare tutti e incitarli ad andare avanti con lo spirito di squadra di sempre, per il bene della nostra città”.