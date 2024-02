PROTEZIONE CIVILE: RIPARTE LA PIVEC A TORNIMPARTE CON UN NUOVO DIRETTIVO. IN VISTA MOLTE INIZIATIVE

TORNIMPARTE – La P.I.V.E.C. (Pronto Intervento Volontario Emergenze Civili) è stata fondata il 21/04/1994 da un gruppo di persone con la volontà di impiegare il tempo libero per aiutare la società. E’ organizzata in “distaccamenti”: quello di Tornimparte (L’Aquila) è stato uno dei primi ad essere costituito. Le attività della P.I.V.E.C. Tornimparte comprendono la prevenzione e lo spegnimento degli incendi, partecipando alla campagna di prevenzione degli incendi boschivi nei modi stabiliti da una convenzione con la Regione Abruzzo. Ha contribuito alle operazioni di spegnimento di diversi incendi che hanno interessato l’Aquilano ed altre zone della Regione Grazie alla professionalità ed alla preparazione dei propri volontari, l’Associazione è intervenuta nelle principali emergenze nazionali ed internazionali degli ultimi anni. Il distaccamento si è da poco riorganizzato avendo avuto il rinnovo delle cariche: è attualmente operativo e conta circa 30 soci.

Oltre alle attività in sinergia con la sede centrale, in collaborazione con il Comune, con il quale sta stipulando una convenzione, e le associazioni locali, partecipa attivamente alle maggiori manifestazioni del territorio come supporto e logistica. Mette inoltre a disposizione le proprie competenze nel settore antincendio, per il servizio di assistenza ai fuochi pirotecnici durante le feste patronali e nel settore Safety-Asa. E’ stato in prima linea sia per la gestione della pandemia come supporto al C.O.C. e alla popolazione, che in occasione della crisi della Siria per l’ospitalità ed il trasporto dei rifugiati. Non da ultimo l’impegno, all’indomani dello scoppio della guerra in Ucraina, nel coordinamento di aiuti umanitari. Punta ad un potenziamento delle proprie competenze e capacità integrando le attività “sul campo” con la partecipazione periodica dei propri soci a corsi (primo soccorso, AIB, safety, ecc…) ed incontri-convegni che trattano temi importanti quali terremoto, rischio idreogeologico ecc…

Proprio a tal fine aderisce con soci formati ad hoc, alla campagna nazionale della Protezione Civile “ Io non Rischio”, Ma ancora prima di questo è anche un proposito, un’esortazione che va presa alla lettera, perché solo attraverso la conoscenza, la consapevolezza e le buone pratiche è possibile dire, appunto: “io non rischio”. Per il 2024 il distaccamento Pivec Tornimparte organizzerà una piazza nazionale sul territorio comunale e diverse piazze comunali in occasioni di feste ed eventi.

Organigramma Pivec Tornimparte: Coordinatore distaccamento: Rossi Gerardo – Vice Coordinatore distaccamento: Rossi Matteo, Tesoriere: Paola Protopapa, Segretario: Monica Rampini – Consigliere: Naccarato Roberto Ref. Comunicazione e mezzi informatici- Consigliere: Dundee Piero Ref. Magazzino e Logistica – Consigliere: Catena Dino Ref. AIB e attività generali – Consigliere: Santucci Maurizio Ref. Supporto segreteria, Consigliere Rossi Vincenzo Ref. automezzi.