PROTEZIONE CIVILE: “VOLONTÀ-RI-DI-FUTURO”, INCONTRO A PESCARA TRA MAGISTRATI E SINDACI

PESCARA – Si è aperto questa mattina a Pescara, nell’ambito dell’evento “Volontà-ri-di-futuro ”, incontro tra magistrati e sindaci abruzzesi dedicato alle criticità normative, operative e organizzative connesse alla gestione delle emergenze di protezione civile.

Un confronto, definito da Maurizio Scelli – che ha aperti i lavori -“necessario, che pone al centro il tema, sempre più attuale e delicato, della responsabilità degli amministratori locali di fronte a eventi improvvisi e spesso di difficile gestione per la loro complessità”.

Nel corso dell’introduzione è stata ribadita, da parte dei sindaci presenti, la necessità di una riflessione seria e profonda sulla responsabilità che grava sui sindaci.“Abbiamo bisogno che magistrati e legislatori traccino una linea chiara che distingua ciò che è responsabilità amministrativa da ciò che appartiene all’imprevedibilità dell’emergenza”: questa l’esigenza avvertita dagli amministratori dei comuni al centro del dibattito odierno.

L’obiettivo è quello di individuare soluzioni che – nel perimetro della legalità – garantiscano ragionevolezza, equità e una più chiara ripartizione delle responsabilità.