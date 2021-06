PROTOCOLLO REX, FIRMATA CONVENZIONE TRA PREFETTURA L’AQUILA E CAMERA COMMERCIO GRAN SASSO D’ITALIA

L’AQUILA – Il prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco e la Presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, dott.ssa Antonella Ballone, hanno firmato oggi in prefettura una Convenzione per l’utilizzo della piattaforma “Regional Explorer – Rex” da parte delle forze dell’ordine del Gruppo Interforze.

La Camera di Commercio metterà gratuitamente a disposizione un sistema informatico avanzato di indagine e “business intelligence” che attraverso l’elaborazione di informazioni dalla banca dati del registro delle Imprese consente di monitorare a livello regionale il quadro economico-imprenditoriale per intercettare possibili fenomeni anomali, indici di illegalità.

La piattaforma Rex, partendo dall’analisi di indici sintomatici di possibili infiltrazioni criminali nelle attività economiche, o di riciclaggio di capitali da attività illecite, permette di estrarre liste di soggetti sui quali approfondire i controlli. Comprende 30 indicatori, aggregati in 4 tipologie di indici di anomalia: anagrafici, di governance e assetto del territorio, economico-finanziari e di eventi pregiudizievoli.

L’accordo nasce dall’esigenza di contrastare con i più efficaci mezzi tecnologici le infiltrazioni della criminalità nel tessuto economico della provincia, problematica resa ancor più degna di attenzione alla luce delle difficoltà economiche cui versano le aziende e le attività in conseguenza degli effetti dell’emergenza pandemica.

Un tema peraltro già da tempo all’attenzione del Prefetto, oggetto di numerosi Tavoli di monitoraggio in Prefettura, con le Forze dell’Ordine e gli Enti coinvolti, anche dando seguito alle indicazioni del Ministro dell’Interno sulla necessità di intercettare per tempo le criticità del sistema produttivo suscettibili di determinare le condizioni favorevoli per l’espansione degli interessi illeciti e criminali.

Il Prefetto Torraco, che ha espresso la sua soddisfazione per l’accordo raggiunto ringraziando la Presidente Ballone per la collaborazione prestata, considera la piattaforma REX uno strumento che sarà di fondamentale ausilio alle forze dell’ordine, che saranno agevolate nell’analisi di elementi che possano essere eventualmente indicativi della sussistenza di rischi di illegalità e di infiltrazioni criminali.