PROVA NAZIONALE GIOVANI DI FIORETTO E SCIABOLA, L’AQUILANA MANUELA SPICA SUL PODIO A LA SPEZIA

L’AQUILA – Nella prima prova Nazionale Giovani di fioretto e sciabola, in programma a La Spezia, sale sul podio la sciabolatrice abruzzese Manuela Spica, attualmente tesserata per il Frascati Scherma, che si classifica al terzo posto.

Dopo un’ottima fase a gironi Spica si conferma in grandi condizioni regolando nei primi tre turni della diretta Maya Splendore delle Fiamme Oro per 15-3, Simona Nicastro del Circolo Schermistico Mazarese per 15-1 ed Alessia Piccoli dell’Accademia Musumeci Greco per 15-5; nei quarti di finale arriva poi un altro successo a spese di Carlotta Fusetti (Petrarca Scherma) col punteggio di 15-10 ma in semifinale l’atleta sulmonese si arrende all’ultima stoccata nei confronti di Lucia Stefanello (Padova Scherma), a sua volta sconfitta in finale da Mariella Viale del Champ Napoli per 15-10.

Per Manuela Spica dunque un brillante terzo posto a pari merito con Emma Guarino del Circolo della Scherma Terni.