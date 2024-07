PROVINCIA L’AQUILA: CALVISI REPLICA A DI STEFANO, “INGENTI RISORSE PER VIABILITA’ LAGO CAMPOTOSTO”

L’AQUILA – “Leggere critiche sulla viabilità provinciale di Campotosto da parte di Pietro Di Stefano, esponente del Pd nonché amministratore provinciale di lungo corso, è davvero stucchevole, considerate le responsabilità gestionali a tutti i livelli del suo partito, che non hanno certo prodotto le risposte attese per questi territori, se non tante chiacchiere”.

Lo dichiara Vincenzo Calvisi, consigliere provinciale di Fratelli, delegato alla viabilità.

Di Stefano aveva parlato di “una strada su cui ha competenza la Provincia dell’Aquila talmente malridotta da costituire un pericolo reale per tutti suoi utenti. Le condizioni di degrado e decadimento di questa viabilità impongono di urlare a voce alta lo sdegno e la vergogna per l’abbandono di questi luoghi”.

“Con questa occasione di replica pubblica doverosa – prosegue il consigliere provinciale – faccio presente che l’Amministrazione provinciale dell’Aquila, a guida Angelo Caruso, ha stanziato nel bilancio 2023 risorse complessive pari a due milioni di euro, per interventi di nuovo asfalto e segnaletica proprio sulla SR 577 e sulla SP 2 di Campotosto, per i quali già in estate sarà avviata la gara di aggiudicazione lavori, con conseguente realizzazione delle opere nel corso dell’anno, ed invertendo finalmente una rotta che per molti anni non ha visto stanziamenti su queste strade”.

“Va bene tutto in politica, le critiche sono sempre legittime – conclude Vincenzo Calvisi – ma gli esponenti del Pd quando parlano di aree interne, dovrebbero sempre ricordare che proprio il loro partito, con la sciagurata legge Delrio del 2014, ha azzoppato le province lasciandogli sul groppone la gestione della viabilità e degli edifici scolastici, ma senza adeguate risorse e personale, penalizzando soprattutto i territori di prossimità”.