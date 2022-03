PROVINCE: COVID, CARO ENERGIA, SOSTEGNO IMPRESE. CARUSO ALLA RIUNIONE DIRETTIVO NAZIONALE UPI

L’AQUILA – Pianificare misure di sostentamento economico per imprese e operatori di lavoro, salute e servizi territoriali, colpiti dall’emergenza Covid-19, e contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi nel settore energetico, alla luce soprattutto dei possibili sviluppi del conflitto in Ucraina.

Questi i temi principali all’ordine del giorno discussi alla riunione del Comitato direttivo Upi, alla quale ha partecipato anche il presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso.

“Caruso si è soffermato sulla necessità di riformare il testo unico degli enti locali, per restituire alle Province le competenze di cui hanno assoluta necessità per garantire un’amministrazione sempre in grado di rispondere alle esigenze della comunità”, si legge in una nota.

“Si è inoltre dibattuto sulla nuova disciplina assuntiva che le Province saranno chiamate ad applicare, e sugli avvisi del Ministero dell’Istruzione per quanto concerne i fondi da destinare al miglioramento delle infrastrutture di scuole e palestre. Si è proceduto all’approvazione del bilancio consuntivo del 2021 e di quello preventivo del 2022”.