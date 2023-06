PROVINCIA AFFIDA I LAVORI PER IL RIFACIMENTO DI STRADE NELL’AREA SUBEQUANA E ALL’AQUILA

L’AQUILA – Sono stati affidati i lavori relativi al rifacimento dei tratti del manto stradale ammalorato della SR 261 “Subequana”, della SP 33 di “Coppito” e della SP 5 di “Silvaplana”nell’aquilano. Per quanto riguarda la SR 261 “Subequana” gli interventi sono stati affidati all’impresa “Asfalterni di Quagliozzi Dante e Gabriella” che ha sede a Terni.

L’importo contrattuale complessivo ammonta a circa 460mila euro e nello specifico l’area interessata dai lavori è quella dal km 10+200 al km 15+170, ricadente nella zona del comune di Fagnano Alto. Per quanto concerne invece la SP 33 di “Coppito” e la SP 5 di “Silvaplana” le operazioni manutentive sono state affidate all’impresa “Conglobit S.r.l.” con sede a Teramo. Le zone interessate dagli interventi vanno dal km 0+000 al km 5+545 e dal km 0+000 al km 1+100 per la SP 33 di “Coppito” e dal km 10+990 al km 12+160 per la SP 5 di “Silvaplana”.

L’ammontare totale del contratto sottoscritto è di circa 550mila euro. “I tratti viari oggetto degli interventi necessitano di operazioni non più rinviabili per risanare il manto stradale lesionato – dichiarano il Presidente della Provincia Angelo Caruso, il vicepresidente Vincenzo Calvisi e la consigliera delegata alla viabilità Gabriella Sette – le arterie stradali interessate rivestono un’importanza chiave per la viabilità della zone in questione. Un sentito e doveroso ringraziamento intendiamo rivolgerlo al personale della nostra Provincia che si è dedicato al procedimento, al solito, in maniera scrupolosa e puntuale”.