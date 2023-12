PROVINCIA AVVIA LAVORI PER LA PALESTRA AL LICEO BAFILE DELL’AQUILA E INFISSI AL SERPIERI DI AVEZZANO

L’AQUILA – La Provincia dell’Aquila avvia i lavori per la realizzazione della nuova palestra del Liceo Scientifico “A. Bafile” dell’Aquila e per la sostituzione di infissi presso l’I.I.S. “A. Serpieri” di Avezzano, intervento essenziale per raggiungere un adeguato efficientamento energetico. Gli interventi sono stati resi possibili grazie ai finanziamenti del Pnrr.

L’appalto per la realizzazione della nuova palestra del Liceo Scientifico “A. Bafile” dell’Aquila, che prevede una spesa complessiva di 1,5 milioni di euro, è stato assegnato all’impresa “Coccia Vincenzo srl” di Mosciano S. Angelo (TE), mentre per la sostituzione degli infissi dell’I.S.S. “A. Serpieri” di Avezzano la “Coco Costruzioni srl” di Canistro (AQ) si è aggiudicata i lavori per 200.000 euro.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso, dal Vicepresidente Vincenzo Calvisi con delega all’edilizia scolastica per area dell”Aquila e dal Consigliere Settimio Dino Iacutone con delega all’edilizia scolastica per l’area marsicana: “si continua ad investire concretamente per il miglioramento delle infrastrutture scolastiche – dichiarano – dimostrando una continua e capillare attenzione alle esigenze del territorio”.