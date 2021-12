PROVINCIA CHIETI, PAOLUCCI: “CON MENNA VINCE INTESA CIVICA DI CUI PD SI E’ FATTO INTERPRETE”

CHIETI – “Un’affermazione grande e prevista quella di Francesco Menna alla presidenza della Provincia di Chieti, che è frutto di una partecipazione consistente dei Comuni e di un importante lavoro di apertura e allargamento delle alleanze alle compagini civiche che come Pd abbiamo condotto in modo serrato negli ultimi mesi”, il commento del capogruppo Pd in Consiglio regionale, Silvio Paolucci.

“Sono certo che il sindaco di Vasto saprà portare avanti egregiamente il percorso avviato dalla lunga consiliatura di Mario Pupillo – riprende Paolucci – consolidando la sinergia operativa con i Comuni, essenziale in questa fase di ripresa per il nostro Paese e per convogliare le risorse del PNRR sui territori. Buon lavoro al Presidente e a tutto il nuovo Consiglio provinciale, i dati rilevano che c’è stato un sostegno al di là delle appartenenze, grazie a un Pd e a un centrosinistra che è riuscito ad aprirsi molto, parlando a tutte le formazioni politiche, allargando gli schieramenti e la partecipazione alle realtà civiche nate anche in provincia e che in Menna e con il nuovo governo della nostra provincia, avranno un riferimento solido e un dossier di 104 Comuni, per affrontare insieme le priorità sentite nei vari centri e avere una voce più forte anche in questo consesso”.