PROVINCIA DELL’AQUILA: 108 FRANCOBOLLI PER CIASCUN COMUNE PER PROMUOVERE IL TERRITORIO

L’AQUILA – Un francobollo per ogni Comune della provincia dell’Aquila: 108 simboli per raccontare il territorio in occasione della Capitale italiana della Cultura 2026.

È la proposta promossa dalla Provincia dell’Aquila e approvata all’unanimità nell’ultimo Consiglio provinciale. Attraverso l’emissione di carte valori dedicate a ciascun Comune, l’Ente punta a “un progetto di promozione territoriale senza precedenti, in collaborazione con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato”, come illustrato dal presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso.

Il progetto, ideato a seguito di un’interlocuzione con il perito filatelico e numismatico Lorenzo Fiorelli e con l’Università della Terza Età dell’Aquila, prevede la realizzazione di francobolli ispirati a quattro grandi temi che raccontano l’identità del territorio: patrimonio naturale e paesaggistico, eccellenze culturali, sistema produttivo e Made in Italy, e valori sociali.

“Questa iniziativa – ha spiegato il presidente Caruso – rappresenta un modo originale per promuovere l’identità dei nostri comuni e far conoscere la ricchezza dei territori in occasione di un appuntamento nazionale di grande rilievo. La filatelia può diventare veicolo culturale e promozionale, capace di raccontare il valore diffuso delle nostre comunità attraverso immagini e simboli che ne racchiudono la storia, il paesaggio e le eccellenze”. Nel dettaglio, è prevista la produzione di un raccoglitore con tiratura di 50.000 copie, contenente i 108 francobolli, per una tiratura complessiva di 300 mila pezzi, e un corredo informativo sui singoli Comuni.