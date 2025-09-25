PROVINCIA DELL’AQUILA: ACCORDO CON INGEGNERI E ARCHITETTI PER IL NUOVO PIANO TERRITORIALE

L’AQUILA – La Provincia dell’Aquila ha sottoscritto accordi di collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri e con l’Ordine degli Architetti nell’ambito del percorso di redazione del nuovo Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp), lo strumento che guiderà le politiche di sviluppo e tutela del territorio nei prossimi anni.

“L’intesa – ha spiegato il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso – nasce con l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere i professionisti del settore tecnico, promuovendo incontri, tavoli di confronto e momenti formativi. In questo modo il Piano potrà contare su idee, proposte e strategie in grado di rispettare le esigenze reali delle nostre comunità e le vocazioni specifiche dei singoli territori, ma sempre con uno sguardo più ampio, d’insieme”.

Gli accordi sono stati siglati nei giorni scorsi dal dirigente del settore Urbanistica della Provincia, l’ingegnere Andrea De Simone, e dai presidenti dei due Ordini professionali: Pierluigi De Amicis per gli ingegneri e Sara Liberatore per gli architetti.

“Vogliamo rafforzare la collaborazione con due categorie che riteniamo fondamentali nel percorso che stiamo portando avanti e queste iniziative sono la dimostrazione che la Provincia vuole essere regista di un percorso partecipato ma soprattutto condiviso – ha concluso il presidente Caruso – capace di trasformare la pianificazione in un motore di crescita e valorizzazione per l’intero territorio, attraverso un documento che può diventare un modello di riferimento anche a livello nazionale”.

Il presidente dell’Ordine degli Ingegneri ha sottolineato come sia “un onore e una grande responsabilità contribuire, come ordine professionale, alla creazione del nuovo Piano territoriale di coordinamento provinciale”. “Questo accordo – ha aggiunto De Amicis – è un ulteriore passo per gettare le basi di un futuro di crescita e innovazione per il nostro territorio”.