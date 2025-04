PROVINCIA DELL’AQUILA: AL VIA LAVORI PER 200 MILA EURO SU “TIBURTINA VALERIA” A TAGLIACOZZO

TAGLIACOZZO – Al via i lavori di riparazione e messa in sicurezza della strada regionale 5 “Tiburtina Valeria” nel centro abitato di Tagliacozzo (L’Aquila).

A darne notizia sono il vicepresidente della Provincia dell’Aquila, Gianluca Alfonsi, che detiene la delega alla Viabilità per l’area Marsica, e il consigliere provinciale Roberto Giovagnorio.

“Oggi segniamo un altro traguardo per la sicurezza stradale della nostra provincia – ha dichiarato il vicepresidente Alfonsi – Questo intervento sulla Tiburtina Valeria è uno dei numerosi interventi che stiamo portando avanti per migliorare le infrastrutture del nostro territorio. L’amministrazione provinciale dell’Aquila, guidata dal presidente Angelo Caruso, continuerà a lavorare per rispondere alle necessità dei cittadini, sempre con l’obiettivo di rendere le nostre arterie più accessibili”.

L’intervento, del valore complessivo di 200 mila euro, è stato affidato alla ditta Ekostrade Srl, che si occuperà della riparazione della pavimentazione e della messa in sicurezza di alcuni tratti della strada. Per consentire l’esecuzione dei lavori, è stato istituito il divieto di sosta su entrambi i lati della strada (dal chilometro 98 al chilometro 96+500). La circolazione sarà regolamentata da un senso unico alternato, controllato tramite semaforo.

“Il nostro impegno per la sicurezza della rete stradale non si ferma e l’avvio di questi lavori ne è un esempio: per la Provincia resta dunque prioritario garantire la sicurezza di tutti gli automobilisti, migliorando al contempo la qualità della vita dei residenti di Tagliacozzo – ha aggiunto il consigliere provinciale Giovagnorio – Siamo consapevoli delle difficoltà che il traffico potrebbe comportare, ma l’intervento è indispensabile per il futuro della nostra viabilità”.