PROVINCIA DELL’AQUILA: AL VIA LAVORI STRADE NEI COMUNI DI CARSOLI, ORICOLA, ROCCA DI BOTTE E PERETO

L’AQUILA – Con un investimento complessivo di circa 750 mila euro, la Provincia dell’Aquila ha dato il via ai lavori di rifacimento del manto stradale su diversi tratti ricadenti nei comuni aquilani di Carsoli, Oricola, Rocca di Botte e Pereto. Gli interventi sono stati affidati all’impresa Palentina Srl di Massa d’Albe (L’Aquila) e riguardano le strade provinciali 27 del Cavaliere, 27 dir Oricola, 27 dir Pereto, 27 dir Rocca di Botte e 111 di Monte Serra Secca.

Le opere – si legge in una nota – rientrano nel piano di manutenzione straordinaria che, come sottolineato dal presidente della Provincia, Angelo Caruso, “l’amministrazione provinciale sta portando avanti per migliorare la rete viaria, con particolare attenzione alle aree di confine, fondamentali per i collegamenti e per la vitalità anche economica del territorio”.

“La Provincia conferma di essere una presenza concreta nei territori – ha aggiunto il presidente Caruso – Questi lavori rappresentano, ancora una volta, un segnale di attenzione e continuità: risultati concreti e visibili che rafforzano il legame con le comunità”.

“La manutenzione delle vie di collegamento tra i nostri borghi è la premessa di ogni rinascita – ha sottolineato il vicepresidente della Provincia dell’Aquila con delega alla Viabilità nell’area Marsica, Gianluca Alfonsi – Ogni tratto rinnovato è un atto di rispetto verso la storia e la dignità dei nostri territori e rappresenta un segno di attenzione e cura anche nei confronti dei cittadini che vi abitano”.

“Un risultato frutto anche della sinergia con i colleghi sindaci dei Comuni interessati, che ringrazio per la preziosa collaborazione, oltre che dell’impegno costante dei tecnici dell’Ente provinciale, come l’ingegnere Nicolino D’Amico, dirigente del settore Viabilità, e il geometra Luca Colella, responsabile amministrativo del procedimento, che seguono ogni fase dei lavori”.