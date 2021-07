PROVINCIA DELL’AQUILA: AL VIA LAVORI SULLA STRADA PER CAMPO IMPERATORE

L’AQUILA – Sono stati affidati i lavori urgenti di manutenzione della scarpata stradale lungo la S.R. 17 bis dir C “della Funivia del Gran sasso e di Campo Imperatore” al Km. 9+500 lato dx, all’impresa Moretti Quintilio Srl, con sede in Crognaleto (Teramo), per un importo complessivo di € 115.533,78.

“Continuano i lavori sulle strade dell’Aquilano e in particolare sulla direttrice che collega la strada regionale 17 bis al piazzale di arrivo della cabinovia – dichiara il consigliere delegato alla viabilità dell’area dell’Aquila, Luca Rocci -. Riteniamo importante, durante la stagione estiva, garantire percorribilità e sicurezza su una delle strade più trafficate della provincia, punto di partenza per escursioni e passeggiate sulle nostre maestose montagne, contribuendo in tal modo alla ripresa economica dei nostri territori”.