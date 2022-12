PROVINCIA DELL’AQUILA, APPROVATO IL BILANCIO PREVENTIVO PER IL 2023

L’AQUILA – “L’Amministrazione Provinciale dell’Aquila chiude in grande stile il 2022 approvando il bilancio preventivo per il 2023. Un risultato che svetta a livello nazionale, dove non si rintracciano province che abbiamo compiuto tale fondamentale adempimento programmatico in anticipo rispetto alla scadenza 30 marzo”.

È quanto si legge in una nota della Provincia dell’Aquila nella quale viene spiegato che “i numeri snocciolati nel corso della seduta hanno messo in evidenza una consistenza finanziaria tra spesa corrente e investimenti per i prossimi tre anni di 180 milioni di euro”.

“L’occasione – viene aggiunto – è stata anche quella di sottolineare i formidabili obiettivi raggiunti nel 2022, che ha visto l’ente mettere in campo una quantità di risorse finanziarie ammontanti ad oltre duecento milioni di euro tra viabilità, edilizia scolastica, parco macchine e assunzioni. Proprio in quest’ultimo campo si è registrato un ulteriore successo, sono infatti state ingaggiate nove unità tra dirigenti e funzionari, mentre per gli addetti alle strade ne sono stati assunti ben 65 a tempo determinato”.

“Anche il parco macchine è stato migliorato con l’acquisto di tre fuori strada per la Polizia Provinciale e mezzi per lo sgombero neve, per un totale di quasi 300 mila euro”.

“Oggi – commenta il presidente Angelo Caruso – la Provincia dell’Aquila si fregia di primati di eccezionale efficienza che la portano ad essere uno dei principali enti di riferimento nel panorama delle istituzioni abruzzesi. Gli eccezionali risultati sono il frutto di una grande sintonia tra organo politico e apparato amministrativo, verso il quale rivolgo la più ampia gratitudine per lo straordinario impegno profuso anche nei giorni delle festività natalizie”.