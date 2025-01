PROVINCIA DELL’AQUILA: AVVIATO CANTIERE PER AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO SP 20 “MARRUVIANA”

L’AQUILA – Al via i lavori di adeguamento e ampliamento della strada provinciale 20 “Marruviana”, in particolare per il tratto tra San Benedetto dei Marsi (L’Aquila) e l’incrocio con la “Cintarella”.

A darne notizia è il vicepresidente della Provincia dell’Aquila, Gianluca Alfonsi, che detiene la delega alla Viabilità nell’area Marsica.

“L’intervento, dal valore complessivo di 4,3 milioni di euro, è finalizzato a migliorare la sicurezza e la viabilità di uno dei tratti più critici della rete stradale”, spiega Alfonsi in una nota.

Il progetto prevede la realizzazione di due nuove rotonde: la prima all’ingresso di San Benedetto dei Marsi e la seconda nell’intersezione con la Cintarella. Oltre a ciò, sono previsti lavori di ampliamento della carreggiata, l’installazione di nuovi guard rail e la realizzazione di un impianto di illuminazione.

“Tali interventi contribuiranno a garantire una maggiore fluidità del traffico e una maggiore sicurezza per gli automobilisti – aggiunge Alfonsi – Lo avevamo promesso e oggi è realtà. Ricordo che è tra gli obiettivi principali dell’amministrazione provinciale, guidata dal presidente Angelo Caruso, promuovere e implementare politiche per il miglioramento e l’implementazione delle infrastrutture stradali di competenza dell’Ente. Lo stiamo facendo con investimenti importanti e una programmazione chiara”.

I lavori sono stati affidati all’impresa Esseti Srl di Terni, che si occuperà dell’esecuzione delle opere.

L’intervento sarà diretto dall’ingegnere Giovanni Soricone, con la supervisione dell’ingegnere Mario Martellone, responsabile unico del progetto, e con il supporto dell’ingegnere Nicolino D’Amico, dirigente del settore Viabilità della Provincia dell’Aquila.

Il vicepresidente della Provincia dell’Aquila, esprimendo la propria soddisfazione per l’avvio di questi lavori, ringrazia “sentitamente tutti i professionisti coinvolti nel progetto”, sottolineando “l’importanza di interventi che mirano a garantire la sicurezza di tutta la comunità, contribuendo al contempo allo sviluppo infrastrutturale del territorio”.

Infine Alfonsi annuncia che il 29 gennaio si svolgerà un incontro presso il Centro spaziale “Piero Fanti” del Fucino, tra lo staff tecnico della Provincia e alcuni rappresentanti di Telespazio: “Parteciperò all’incontro insieme ai tecnici dell’Ente per concordare nel dettaglio i lavori, evitando disagi o danneggiamenti che possano impattare sulle infrastrutture telematiche del Centro spaziale”.