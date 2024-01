PROVINCIA DELL’AQUILA, CONFERITE LE DELEGHE AI CONSIGLIERI. ALFONSI NOMINATO VICEPRESIDENTE

L’AQUILA – In seguito alla convalida dei consiglieri eletti nel consiglio provinciale dell’Aquila, alle elezioni di dicembre, il presidente Angelo Caruso ha comunicato le decisioni prese in merito al conferimento delle deleghe.

Gianluca Alfonsi sarà vicepresidente con delega in materia di Viabilità Area Marsica – Rapporti con Pnalm – Patto Territoriale Marsica.

A Vincenzo Calvisi è stata conferita la delega in materia di Viabilità Area L’Aquila (Alto Aterno – Gran Sasso – Valle Subequana – Piana di Navelli) – Urbanistica Area L’Aquila – Rapporti con Enti cratere 2009; a Settimio Dino Iacutone delega in materia di Edilizia Scolastica Area Marsica – Agricoltura Area Marsica – Rapporti con Parco Sirente Velino – Rapporti con Gal Marsica; a Gabriella Sette delega in materia di Edilizia Scolastica L’Aquila – Valorizzazione Orto Botanico – Rapporti con enti Cratere 2016.

A Daniele D’Angelo delega in materia di Ricostruzione pubblica L’Aquila – Viabilità Valle Peligna – Agricoltura Aree L’Aquila e Valle Peligna – Rapporti con Parco Gran Sasso e Monti della Laga – Rapporti con Gal Gran Sasso Velino – Ambiente Area L’Aquila; a Roberto Giovagnorio delega in materia di Ambiente Area Marsica e a Ernesto Fracassi è stata conferita la delega in materia di Urbanistica Area Marsica e Attuazione PNRR Area Marsica.

“Ringrazio tutti i consiglieri che hanno contribuito all’avvio di questa nuova fase dell’Amministrazione Provinciale – dichiara il presidente Angelo Caruso – e sono certo che, lavorando insieme, riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi.”