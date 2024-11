PROVINCIA DELL’AQUILA: CONSEGNATE ALL’UNIVERSITA’ LE AULE DEL “GALILEI” DI AVEZZANO

AVEZZANO – “La Provincia dell’Aquila ha mantenuto l’impegno annunciato nelle scorse settimane di consegnare uno spazio della struttura che ospita l’Istituto d’istruzione superiore ‘Galileo Galilei’ di Avezzano (L’Aquila) in tempo utile per permettere l’avvio dell’anno accademico”.

Così, in una nota, il vicepresidente della Provincia dell’Aquila, Gianluca Alfonsi, presente questa mattina ad Avezzano alla cerimonia di consegna delle aule all’Università di Teramo.

“La Marsica ha rischiato di perdere il corso di Giurisprudenza della sede distaccata dell’Ateneo teramano e la Provincia si è da subito attivata per trovare uno spazio idoneo e ha provveduto, con celerità, a sottoscrivere la convenzione per la concessione in uso al Comune di Avezzano (L’Aquila), che ha un accordo con l’Università, di parte dell’immobile di propria proprietà per le lezioni universitarie”, ha aggiunto Alfonsi.

“La convenzione firmata nei giorni scorsi ha infatti consentito al corso di restare nella Marsica, che è quindi riuscita a mantenere un presidio fondamentale per l’offerta formativa sul nostro territorio”, ha concluso il vicepresidente.

Nel corso della cerimonia di consegna è stato poi ringraziato il presidente della Provincia, Angelo Caruso, “per aver tenuto fede agli impegni assunti”, e l’intero settore Edilizia scolastica e pubblica dell’Ente provinciale.