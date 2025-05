PROVINCIA DELL’AQUILA: LAVORI PER OLTRE 500 MILA EURO SULLA “TIBURTINA” IN VISTA DEL GIRO D’ITALIA

L’AQUILA – La Provincia dell’Aquila, in vista del passaggio della settima tappa del Giro d’Italia 2025, ha aggiudicato e affidato lavori urgenti di rifacimento del piano viabile lungo la strada regionale 5 “Tiburtina Valeria”, all’esterno del centro abitato di Tagliacozzo.

L’intervento, per un importo complessivo di 516.609 euro, sarà eseguito da OCIMA S.r.l., impresa con sede ad Avezzano (L’Aquila).

“Si tratta – ha sottolineato in una nota il vicepresidente della Provincia dell’Aquila, Gianluca Alfonsi – di lavori urgenti e mirati, volti a garantire la piena funzionalità del tracciato che attraverserà il territorio marsicano in occasione di un evento di rilevanza nazionale e internazionale come il Giro d’Italia”.

“Un impegno che rientra in una più ampia visione di attenzione alla viabilità e alla promozione del territorio, perseguita con determinazione dall’amministrazione provinciale guidata dal presidente Angelo Caruso. Un lavoro di squadra efficace, che ha visto negli uffici provinciali – in particolare nel settore Viabilità, diretto dall’ingegner Nicolino D’Amico, e nel responsabile del procedimento Luca Colella – una risposta puntuale e professionale”.

Soddisfazione è stata infine espressa dal consigliere provinciale Roberto Giovagnorio: “Quando c’è volontà politica e capacità amministrativa, i risultati arrivano: questa aggiudicazione è un segnale concreto dell’attenzione che la Provincia riserva al nostro territorio. Il passaggio del Giro d’Italia è un momento simbolico, ma ciò che resta sono infrastrutture più efficienti. Questo intervento non è isolato, ma si inserisce in una visione più ampia della rete viaria provinciale, andando di fatto a implementare i numerosi lavori già avviati”.