PROVINCIA DELL’AQUILA: OK A REGOLAMENTO PER USO PALESTRE NELLE SCUOLE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

L’AQUILA – Nell’ultimo Consiglio Provinciale è stato approvato il nuovo “Regolamento per l’uso in concessione delle palestre site negli istituti scolastici della Provincia dell’Aquila in orario extra scolastico. “Tale aggiornamento, frutto di un accurato studio normativo, si è reso necessario al fine di organizzare dettagliatamente l’utilizzo delle strutture sportive del nostro territorio, nonché di snellire l’iter burocratico per le concessioni stesse” ha dichiarato il Presidente Angelo Caruso.

Contestualmente al nuovo regolamento, reperibile sul sito della Provincia dell’Aquila nella sezione “Regolamenti e Statuto”, sono disponibili tutti i modelli dei moduli necessari alla concessione delle palestre. In particolare è disponibile sul sito il nuovo modello per la domanda di concessione per l’anno scolastico entrante, il quale, nel caso di richieste stagionali, dovrà pervenire per mezzo Pec agli Uffici della Provincia dell’Aquila, entro la data del 31 maggio.