PROVINCIA DELL’AQUILA: OK DEFINITIVO A DUP E BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

L’AQUILA – Concluso positivamente, con il parere favorevole espresso dall’Assemblea dei sindaci al Documento unico di programmazione (Dup) e al Bilancio di previsione 2026-2028 e il successivo voto del Consiglio provinciale, il complesso iter di approvazione della programmazione economica e finanziaria della Provincia dell’Aquila.

Grande soddisfazione – si legge in una nota – è stata espressa dai sindaci a seguito della presentazione dei dati riassuntivi relativi al periodo 2017-2024, che hanno evidenziato un significativo cambio di passo dell’Ente: gli investimenti registrano un incremento complessivo dell’863%, accompagnato da una sensibile riduzione dei costi di gestione e dell’indebitamento.

L’Assemblea dei sindaci si è svolta presso la sala Ipogea di Palazzo dell’Emiciclo, nel capoluogo abruzzese, con la partecipazione di 41 primi cittadini, in rappresentanza di una popolazione complessiva di oltre 200 mila abitanti.

Il bilancio complessivo, illustrato dalla dirigente del settore finanziario, la dottoressa Paola Contestabile, supera i 315 milioni di euro e definisce il quadro delle priorità strategiche e degli investimenti previsti per il triennio 2026-2028.

Nel corso del suo intervento, il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ha sottolineato come i risultati raggiunti siano “frutto di una gestione improntata alla programmazione, alla sostenibilità finanziaria e alla capacità di trasformare le risorse disponibili in interventi concreti sul territorio”.

Nel suo intervento, il presidente Caruso, ha posto l’accento sull’evoluzione positiva registrata negli ultimi anni dall’attività dell’Ente, sottolineando che “gli impegni per investimenti sono in forte crescita: si passa da 3,3 milioni di euro nel 2017 a 31,7 milioni nel 2024, con un incremento dell’863%. Anche i pagamenti per opere pubbliche mostrano una crescita forte e costante, passando da 2,2 milioni nel 2017 a 31,6 milioni nel 2024 (+1.283%). Parallelamente, l’indebitamento si è progressivamente ridotto, passando da 22,2 milioni nel 2017 a 6,9 milioni nel 2024 (-69%)”.

Con riferimento all’elaborazione del nuovo Piano territoriale di coordinamento provinciale, Caruso ha ribadito “la necessità di rafforzare un approccio di rete tra i territori, superando logiche esclusivamente localistiche e puntando su una visione condivisa di sviluppo dell’intero sistema provinciale”.

Elemento centrale della programmazione è il Programma triennale dei lavori pubblici, che prevede risorse complessive pari a 130.923.305 euro per la realizzazione di opere strutturali su tutto il territorio provinciale, con una pianificazione orientata alla continuità degli interventi e al completamento delle opere.

Al margine dell’Assemblea dei sindaci, il presidente Caruso ha infine voluto rivolgere un saluto e un ricordo a Marivera De Rosa, sindaco di Luco dei Marsi (L’Aquila), recentemente scomparsa, ricordandone l’impegno e la dedizione al servizio della comunità.