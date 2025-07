PROVINCIA DELL’AQUILA: PONTE SULLA SP 14 “DI INTRODACQUA”, AVVIATI LAVORI PER OLTRE 190 MILA EURO

L’AQUILA – Prosegue il piano di messa in sicurezza dei ponti promosso dalla Provincia dell’Aquila. Nei giorni scorsi è stato avviato un intervento di manutenzione straordinaria, per oltre 190 mila euro, sul ponte in muratura lungo la strada provinciale 14, nel territorio comunale di Introdacqua (L’Aquila).

Il progetto prevede il consolidamento e la riparazione della struttura esistente, con l’obiettivo di garantire condizioni di maggiore sicurezza e durata nel tempo.

“I ponti sono elementi chiave dell’infrastruttura viaria: mettono in connessione territori e comunità, e proprio per questo devono essere oggetto di attenzione costante. Intervenire in modo puntuale sulla manutenzione significa prevenire criticità e valorizzare il patrimonio esistente: È un impegno che questa amministrazione ha assunto con responsabilità e continuità”, ha dichiarato il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso.

L’intervento, per un valore complessivo di 190.494 euro, è stato affidato all’impresa Gruppo Autotrasporti di Angelone Gennaro & C. Srl, con sede a Sulmona (L’Aquila). Il termine previsto per l’esecuzione dei lavori è di 90 giorni.

L’architetto Luigi La Civita ha curato la progettazione e seguirà la direzione dei lavori, mentre la gestione tecnica dell’intervento è seguita dall’ingegnere Alessandro Asprini, in qualità di responsabile unico del procedimento, sotto il coordinamento del dirigente del settore Viabilità della Provincia dell’Aquila, l’ingegnere Nicolino D’Amico.